شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن بدء تطعيم الأطقم الطبية باللقاح الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد بدء توزيع وحقن لقاح كورونا الصيني للفئات الأولى بالتطعيم، وفي مقدمتهم الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، مؤكدة أن التطعيمات آمنة وخضعت لجميع التحاليل التي أثبتت فاعليتها.

وأوضحت الدكتورة هالة في مؤتمر صحفي اليوم أن الدراسة أثبتت فاعلية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%، منوهةً بأنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزًا ستتولى توزيع اللقاح.