شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إصابات كورونا تقترب من 25 مليونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت بيانات جامعة جونز هوبكنز بارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 25 مليونا منذ بداية الجائحة قبل نحو عام وحتى اليوم الأحد.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 417 ألفا و500 حالة، بعد تسجيل 3332 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتم تسجيل 172650 إصابة جديدة يوم السبت وحده. وكانت البلاد سجلت أعلى حصيلة قياسية يومية للإصابات في الثاني من يناير عندما سجلت 298031 إصابة جديدة.

وتتصدر الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 330 مليون نسمة، دول العالم من حيث إجمالي الإصابات والوفيات بكورونا من حيث الأعداد المطلقة.