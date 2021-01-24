إسرائيل ترحب بمصادقة الإمارات على إنشاء سفارة في تل أبيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت إسرائيل بمصادقة مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، على إنشاء سفارة لدولة الإمارات بإسرائيل في تل أبيب.

وكتب الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي عوفير جندلمان، في تغريدة على تويتر: "أهلا وسهلا بالسفارة الإماراتية التي ستفتتح قريبا في إسرائيل".



وكانت إسرائيل طلبت أيضا إقامة سفارة لها في الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت المصادقة الإماراتية في الجلسة التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكانت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وقعتا بالبيت الأبيض، يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، معاهدة السلام بين البلدين، برعاية أمريكية وحضور نحو ألف شخصية من مختلف دول العالم.

ولاقت معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، ترحيبا دوليا وإقليميا واسع النطاق، ولحقتها العديد من الاتفاقيات مع دول المنطقة بدأت بالبحرين وتلتها السودان، وسط توقعات بدخول دول أخرى في المنطقة ركب السلام.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخرا، إن "اتفاقات إبراهيم" حققت اختراقات تاريخية للسلام مع أربع دول عربية.