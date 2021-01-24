حكومة إسرائيل تصادق على رفع مستوى العلاقات مع المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية.

وقال موقع "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب".



وأضاف: "ستُطرح الاتفاقية لاحقا على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) للمصادقة عليها".

وتابع: "من المتوقع افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في الأيام المقبلة".

وقال موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي إن وزير الخارجية جابي أشكنازي أبلغ اجتماع لمجلس الوزراء أن "إسرائيل ستفتح في الأيام المقبلة مكتب اتصال دبلوماسي في الرباط".

وقال اشكنازي "قررت تعيين قائم بالأعمال هناك حتى نحل مشاكل التعيينات".

وكانت إسرائيل والمغرب قررتا الشهر الماضي إقامة سلام بين البلدين.