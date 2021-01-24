واشنطن: سنبني على اتفاقات السلام العربية الأخيرة مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن تنوي بناء سياستها في المنطقة على أساس "نجاح اتفاقات السلام بين الدول العربية مع إسرائيل".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، أن إدارة بايدن ستعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن قضايا الأمن الإقليمي وللبناء على اتفاقيات السلام الإقليمية.

كما ناقش الجانبان، فرص تعزيز الشراكة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك من خلال البناء على نجاح اتفاقيات السلام الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب".

وأضاف بيان صادر من مكتب مستشار الأمن القومي أن سوليفان وجه دعوة للشروع في حوار استراتيجي في الأجل القريب.