الإمارات تصادق على إنشاء سفارتها في تل أبيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادق مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، على إنشاء سفارة لدولة الإمارات بإسرائيل في تل أبيب.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت اليوم الأحد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكانت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وقعتا بالبيت الأبيض، يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، معاهدة السلام بين البلدين، برعاية أمريكية وحضور نحو ألف شخصية من مختلف دول العالم.

ولاقت معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية ترحيبا دوليا وإقليميا واسع النطاق، ولحقتها العديد من الاتفاقات مع دول المنطقة بدأت بالبحرين وتلاها السودان، وسط توقعات بدخول دول أخرى في المنطقة ركب السلام.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا إن "اتفاقات إبراهيم" حققت اختراقات تاريخية للسلام مع أربع دول عربية.