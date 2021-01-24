تركيا تحصل على 6.5 مليون جرعة أخرى من لقاح سينوفاك غدا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن 6.5 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا ستصل إلى تركيا غدا الاثنين، وذلك في إطار شحنة ثانية مقررة مما سيسمح باستمرار طرح اللقاحات في البلاد.

ووصلت ثلاثة ملايين جرعة من لقاح كورونافاك إلى تركيا بالفعل ومن المنتظر أن تصل عشرة ملايين جرعة أخرى في المجمل ضمن الشحنة الثانية من شركة سينوفاك بيوتيك للبلاد.

وقال قوجة على تويتر اليوم الأحد "ستصل إلينا وفقا لخطة المشتريات، وسيستمر برنامج التطعيمات دون انقطاع".

وجرى تطعيم نحو 600 ألف خلال يومين فقط عندما بدأ طرح اللقاح في منتصف يناير كانون الثاني، إلا أن معدل التطعيم تباطأ بعد ذلك مع تجاوزه العاملين في مجال الرعاية الصحية.