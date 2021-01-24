الكرملين يتهم واشنطن ب"التدخل" على خلفية التظاهرات المؤيدة للمعارض الروسي نافالني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اتّهم الكرملين الأحد الولايات المتحدة "بالتدخل" في الشؤون الداخلية لروسيا بعدما نشرت سفارتها في موسكو تحذيرا للرعايا الأميركيين من التوجه إلى أماكن التظاهرات في البلاد.

وكانت السفارة الأميركية دعت على موقعها الالكتروني الرعايا الأميركيين إلى عدم التوجه إلى هذه التجمعات السبت مع تحديد مواقعها.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات لقناة "روسيا 1" العامة نشرت مقاطع منها على موقعها الالكتروني، إن هذه المنشورات "تشكل بشكل غير مباشر تدخلا كاملا في شؤوننا الداخلية".

واضاف "بشكل غير مباشر، يشكل هذا دعما مباشرا لانتهاك قانون الاتحاد الروسي من خلال دعم الأعمال غير المصرح بها".

وتابع بيسكوف أنه لو تصرفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة بالطريقة نفسها خلال الاضطرابات التي شهدتها الأراضي الأميركية "لكان ذلك قد تسبب بالتأكيد في نوع من عدم الارتياح في واشنطن".

ودانت وزارة الخارجية الروسية في بيان إعلان السفارة، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء إدارتها لـ "محادثة جدية".

وكانت الولايات المتحدة "دانت بشدة استخدام أساليب وحشية ضد المتظاهرين والصحافيين" خلال تظاهرات السبت، في بيان للإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.