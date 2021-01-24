المرصد السوري: تركيا أرسلت 200 مرتزق إلى ليبيا سرًّا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان قال، إن الأتراك نقلوا سرا 200 مرتزق من سوريا إلى ليبيا، بينما في الاتجاه المعاكس عادت دفعة أخرى من ليبيا إلى سوريا، حسبما افادت قناة العربية.



وأوضح المرصد السوري، ان المرتزقة العائدون من ليبيا دفعوا رشاوى لأطباء مقابل كتابة تقارير بأن وضعهم الصحي سيئ، قيمة الرشوة بلغت نحو 500دولار أمريكي عن المقاتل الواحد.

وبحسب المرصد تم نقل المرتزقة لتركيا أولا ثم إلى سوريا، وان المقاتلون العائدون من ليبيا لم يتحصلوا إلا على ربع مستحقاتهم، وتقاضوا فقط 500 دولار أمريكي في الشهر بدلًا من 2000 دولار، كما أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ أكثر من 5 أشهر