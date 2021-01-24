شكرا لقرائتكم خبر عن 11640 شاحنة وآلية.. تركيا تحشد في إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دخل رتل عسكري جديد من القوات التركية نحو الأراضي السورية بعد منتصف ليل (السبت/الأحد). ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمال إدلب، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الماضي بلغ نحو 8140 آلية، إضافة إلى وجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية. وبذلك يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن إلى أكثر من 11640 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

وأفاد المرصد السوري بأن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظراً لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.