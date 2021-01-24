شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تستضيف جلسة مفاوضات جديدة بين الشرعية والحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انطلق في العاصمة الأردنية عمان اليوم (الأحد)، الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين اليمنيين برعاية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وتستأنفت اللجنة مناقشاتها بين الشرعية والحوثي للنظر في إطلاق سراح أعداد اضافية من الأسرى والمحتجزين بعد إطلاق سراح 1065 أسيراً ومحتجزاً في أكتوبر الماضي.

وحث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الطرفين على أن تتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط، مشدداً على ضرورة مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن.

وكان مصدر حكومي أكد لـ«الخليج 365» الأربعاء الماضي أن فريق الشرعية سيتوجه السبت إلى الأردن لحضور اجتماع لجنة الأسرى والمختطفين، مؤكداً أن الحكومة تشدد على ضرورة إطلاق الكل مقابل الكل دون شرط أو قيد.

في غضون ذلك، دمرت المليشيا بقيادة رئيس اللجنة الثورية العليا الانقلابية محمد علي الحوثي 35 منزلاً في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء تعود لمواطنين تحت مبررات البناء العشوائي. وأفادت مصادر قبلية أن المليشيا تدمر منازل المواطنين وتستولي على أراضيهم التي تتاجر بها في سوق العقارات في ظل الارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات.