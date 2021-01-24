إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 98.57 مليون

أصيب ما يربو على 98.57 مليون بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و 119848. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إلى ذلك، أظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الأحد، أن ألمانيا سجلت 12257 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و134936 حالة. وأظهرت بيانات المعهد أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 51870 بعد زيادة 349 وفاة.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، 20057 إصابة مؤكدة جديدة بـ«كورونا» و1470 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و752347 والوفيات إلى 149084. وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

وأعلنت روسيا، الأحد، تسجيل 490 حالة وفاة و21 ألفاً و127 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة، ما يمثل انخفاضاً في الوفيات وارتفاعاً في الإصابات مقارنة مع معدلات، السبت، (559 وفاة و20921 إصابة).

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الوفيات والإصابات، تصبح حصيلة ضحايا الفيروس 69462 حالة وفاة وإجمالي عدد الإصابات 3 ملايين و719 ألفاً و400 إصابة.

وبدأت وزارة الصحة الروسية في 18 يناير الحالي حملة التطعيم الجماعي المجاني للسكان ضد عدوى الفيروس، بناء على تعليمات وإيعاز الرئيس فلاديمير بوتين ببدء التطعيم الشامل ضد «كورونا» لجميع المواطنين.

وسجلت تايلاند، الأحد، 198 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 13500.

وذكرت قوة التصدي لـ«كوفيد-19» في إفادة صحفية بأن من بين الحالات الجديدة 7حالات واردة من الخارج. وتم تسجيل حالة وفاة واحدة مرتبطة بـ«كورونا» ليصل إجمالي عدد الوفيات في تايلاند منذ بدء تفشي «كورونا» في البلاد العام الماضي إلى 73.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 80 إصابة جديدة بـ«كورونا» في 23 يناير/كانون الثاني نزولاً من 107 إصابات في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن 65 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. ويبلغ الآن إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض «كوفيد-19» في البر الرئيسي الصيني 88991 حالة بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، السبت، 680 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و49 حالة وفاة نزولاً من 748 إصابة و52 وفاة، الجمعة. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن«إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 161143 حالة من ضمنهم 126176 حالة تم شفاؤها، و 8902 حالة وفاة». وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات مسجلة، السبت، إن مصر ستبدأ، الأحد، حملة التطعيمات للوقاية من فيروس «كورونا» وإن الحملة ستبدأ بالطواقم الطبية.