شكرا لقرائتكم خبر عن قفازات ساندرز «تسرق الأضواء» من بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحدثت صورة السناتور بيرني ساندرز وهو يرتدي قفازات، ضجة كبيرة عبر الإنترنت، بعدما سرقت الأضواء في يوم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني الماضي. وبينما كان من المتوقع أن تسلط الأضواء على بايدن في يومه الكبير، سرقت قفازات ساندرز الملونة ومعطفه البني الأنظار من دون قصد؛ حيث كان يجلس بعيداً على كرسي قابل للطي بأرجل وأذرع متقاطعة.

ونجحت الصورة في تحقيق هذه الضجة، بسبب عفويتها وبعدها عن المظاهر والموضة.

وشغل ساندرز بال المغردين على «تويتر»، بعد ظهور الآلاف من الـ «ميمز» على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تم دمجها وتركيبها إلكترونياً بالعديد من اللحظات التاريخية ومشاهد أفلام ولوحات شهيرة، كنوع من أنواع الفكاهة.

وتقف وراء قفازات ساندرز قصة طريفة؛ حيث ينسب فضل صنعها إلى المعلمة جيس إليس، والتي أهدتها له قبل عدة سنوات. وغردت إليس شاكرة على الضجة الإعلامية التي لاقتها المنتجات الصوفية الخاصة بها، بسبب الصورة.

وأصدر متجر حملة ساندرز قميصاً بصورة الـ «ميم» مطبوعةً عليه، مع تخصيص 100 في المئة من العائدات لمنظمة خيرية توفر الغذاء للمحتاجين وكبار السن الأكثر من 60 عاماً، ممن لا يجدون عوائل ترعاهم في ولاية «فيرمونت».

والتقط الصورة بريندان سميالوفسكي، المصور الذي يغطي الشؤون السياسية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال سميالوفسكي لشبكة «سي إن بي سي»: «رأيت السناتور ساندرز وهو يعبث بقفازاته. كانت لحظة جميلة عندما عقد ساقيه وعقد ذراعيه، ومن ثم التقطت الصورة سريعاً».

وانتشرت الصورة بشكل منقطع النظير على مواقع التواصل الاجتماعي مقترنة بتعليقات مضحكة، بينما أسقطها البعض على نفسه في مواقف مختلفة.