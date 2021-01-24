شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من قائمته عضوية.. «هيلثي فارم إيتري» مطعم يغني عن الدواء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: فدوى إبراهيم

بات الطعام الصحي والعضوي، يشكل هاجساً ومطلباً لدى الكثيرين في ظل شيوع الأطعمة السريعة غير الصحية، وفي الوقت ذاته الاتجاه الكبير نحو الحمية الغذائية على مختلف أنواعها.

ولا يكتفي مطعم «هيلثي فارم إيتري» في الشارقة بتقديم الطعام الصحي، فهو واحد من أهم المطاعم التي تقدم 90% من خيارات الأطعمة العضوية، بل طازجة كونها تعتمد على المزارع المحلية.

في لقائنا مع الشيف لوقا كوبر في «هيلثي فارم إيتري» في منطقة القرائن، امتزجت لدينا الرغبة الكبيرة في التعرف إلى عالم الطعام العضوي بالتفكير الحقيقي فيما نأكل. وحول ما يقدمه المطعم يقول كوبر:«أهم مبدأ من مبادئ المطعم أننا نتعامل مع إعداد الطعام ليس كمهنة إنما كشغف، ومؤمنون بأن الغذاء السليم يقول «وداعاً للدواء»، بدليل أن أغلب الأمراض سببها سوء التغذية، وأن المريض يتعافى بغذاء سليم، فنقدم وجبات ومنتجات في غالبها عضوية وطازجة من منتجات المزرعة المحلية».

ويضيف«ليس ذلك فحسب، بل ما نقدمه من وجبات في قائمة الطعام مدروس بعناية، فمثلاً من الأساسي في وجبة الفطور أن تكون معتمدة على صنف واحد من البروتين، لأن خلط نوعين منه كالبيض واللحم سيجعل المعدة تضطرب لصعوبة الهضم وسيغير ذلك من كل العمليات الحيوية للجسم، وعلى اختلاف ما نقدمه من وجبات تتضمن أنواع اللحوم والأسماك، النباتية والنباتية الصرف، فإن هناك مبادئ نؤمن بها ولا نتخلى عنها».

تلك المبادئ التي يتحدث عنها الشيف كوبر ذات أساس علمي وصحي، الهدف منها جعل أجسامنا لا تحتاج إلى دواء ما دام الذي يدخلها يوفر ما يلزمها من طاقة وتغذية صحية.

لا سلطة ولا عصائر بعد الغروب، يكفي طعام بسيط كالشوربة أو القليل من الجبن، هذا واحد من مبادئ الشيف التي رسخها في المطعم، كما تخلو حلويات قائمة الطعام من السكر تماماً مع استخدام البدائل الصحية. ويصنع «الكاتشاب» بأقل نسبة من النشويات، ويعد الخبز بالقمح الكامل والمخمر بمصل اللبن لهضم أسهل، ولا يستخدم سوى ملح الهملايا الوردي الذي يحتوي على 64 معدناً صحياً. وهذا ليس كل شيء، فبعض الأمور الصحية التي لا يعرفها الكثيرون قد تكون السبيل الأهم للحصول على أقصى فائدة من الطعام، ويحدثنا عنها كوبر قائلاً: «لا بد من الوعي بأن اللحوم البيضاء والحمراء والخضروات والفواكه العضوية ستوفر على صاحبها الكثير من إهدار المال في العلاج، وهو ما يعني أن أشتري الأغلى قليلاً بدلاً من إنفاقه على التداوي. أما الشق الآخر فهو كيفية إعداد تلك المنتجات، فمن أسوأ طرق الطهي هو الطهي على نار عالية للحوم مثلاً، والطريقة الأصح طهيها على أنواعها في الكيس المضغوط على نار معتدلة لمدة ساعتين أو أكثر ثم منحها التحمير قليلاً كشواء، لأن الطهي السريع يقضي على فوائد الطعام. ويجب عدم استخدام الزيت بتاتاً سوى بعد نضوج الطعام وبكمية بسيطة لا تتجاوز الملعقة من زيت الزيتون مثلاً، لأن استخدام الزيت على النار يحوله لمواد سامة، وبذلك فإن لدينا عدداً من المحظورات في المطعم من بينها الدقيق الأبيض، المقالي، السكر، الدهون المحولة، الجلوتين».

ويعتمد مطعم «هيلثي فارم إيتري» على التوازن في مكونات الوجبة، لأن الجسم يحتاج من كل شيء إلى بعض منه، لكنه بحسب الشيف كوبر يميل لاستهلاك القلوي من الغذاء بما يشكل جزأين من ثلاث، كما يجب ألا تشكل اللحوم للبالغين سوى 80 إلى 100 جرام في الوجبة، أي مزيد من الخضار والفواكه والألياف والبقول وأقل من اللحوم. وعن اختيار الأنواع فما ينصح به كوبر استهلاك لحوم الجمال؛ فهو«الأكثر صحة للجسم لأنه الأقل كوليسترول، كما أن حليب النوق يعتبر دواء أكثر مما هو غذاء، ففيه أضعاف نسب الكالسيوم والحديد وفيتامين B على أنواعه والمعادن مقارنة بحليب المواشي، وهو ما دعانا لإنتاج أجبان من حليب النوق المحلية، واستدعى ذلك سنة من الدراسة والتجارب، فمن المعروف أن حليب النوق يخلو من البكتيريا التي تساعد على إعداد الأجبان، لذلك لا يفسد في بيئة الإمارات خلال تخزينه في ظل حرارة الطقس دون تبريد».

قائمة غنية وصحية

من خطط المطعم الذي يمتلك ثلاثة فروع في دبي، أن يفتتح واحداً جديداً في منطقة المجاز بالشارقة، كما يقدم خطط الاشتراك في وجبات شهرية للأطفال والرياضيين والراغبين بخسارة الوزن والحوامل وغذاء صحياً للمرضى. كما يمكن تناول الوجبات في المطعم الواقع في مركز إسحاق بن عمران الطبي، ويوفر خيارات الفطور الصحي الغني بالبروتين، وأطباق المقبلات، وأنواع الشوربات، والأرز الأبيض والأحمر والأسود، والبيتزا المعدة من القمح الكامل، و«الباستا» المصنوعة من دقيق القمح الكامل أو الأرز أو السميد، بالإضافة إلى أطباق الدجاج والسمك والبرجر والخضار العضوي.

ويتسم المطعم بديكور هادئ مميز، يحيط به الكثير من الخيارات الصحية العضوية المعلبة والجاهزة للشراء، والفواكه والخضار الطازجة.

نصائح

للراغبين بحياة صحية عليهم البدء من طعامهم، هذا ما ينصح به الشيف لوقا كوبر، مقدماً خطة يومية للراغبين بحياة صحية تبدأ بتناول الطعام خلال 12 ساعة، إذ يبدأ الشخص يومه بنصف ساعة من المشي صباحاً، يليها استراحة بسيطة ثم وجبة الفطور عند الثامنة، وتناول الطعام كل 3 ساعات، حتى الغروب والتوقف بعد ذلك، ليصوم الجسم عن الطعام 11 ساعة يومياً.