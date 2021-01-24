شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يحتفظ بلقب دوري شباب الجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفظ اتحاد كلباء بلقب مسابقة دوري أبطال الإمارات للشباب للجودو، التي أقيمت بصالة نادي اتحاد كلباء بالمنطقة الشرقية، فيما حل ثانياً فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية وثالثاً فريق نادي الشارقة الرياضي.

وضمت المسابقة 50 لاعباً من مختلف الأوزان من فرق الإمارات الشمالية ممثلة في أندية الشارقة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والفجيرة للفنون القتالية، وخورفكان الرياضي، واتحاد كلباء الذي استضاف البطولة.

وجاء تتويج فريق اتحاد كلباء بلقب البطولة بعد حصوله على 10 ميداليات منها 4 ميداليات ذهبية، ومثلها فضيات، بالإضافة إلى برونزيتين، أما الفجيرة للفنون القتالية فقد حصد المركز الثاني برصيد 8 ميداليات منها 4 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، و3 برونزيات بعد منافسة قوية مع حامل اللقب خاصة في المباراة الحاسمة في وزن تحت 90 كجم بين عيسى البدري (كلباء)، وسلطان عيسى (الفجيرة) والتي فاز فيها البدري، مما قاد فريقه للصدارة، في حين ذهب المركز الثالث لنادي الشارقة الذي حصد 9 ميداليات عبارة عن فضية واحدة و5 برونزيات.

وشهدت البطولة تتويج لاعب اتحاد كلباء أحمد فيصل النقبي بذهبية وزن تحت 55 كجم، وزميله عبد الرحمن طارق بذهبية وزن تحت 100 كجم، ومرتضى عقيل مالك بذهبية وزن فوق 100 كجم بالإضافة إلى عيسى البدري، وحصد ذهبيات الفجيرة نوار عمار في وزن تحت 60 كجم، وأحمد خالد عبد القادر، وسعيد خميس النقبي، وعبدالله محمد نعمتوف.

وفي ختام منافسات البطولة أمس قام ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، ومحمد جاسم أمين السر المساعد مشرف الجودو المحلي، يرافقهما سعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وعبد العزيز يوسف بوصيم مشرف الألعاب الرياضية بنادي اتحاد كلباء وعدد من قيادات الأندية بتتويج الفائزين، وتبادل الدروع التذكارية.

من ناحيته هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو فريق اتحاد كلباء لاحتفاظه بلقب البطولة، مثمناً جهود إدارة نادي اتحاد كلباء الذي أحسن الاستضافة والتنظيم، متمنياً التوفيق لجميع الفرق العمرية في البطولات القادمة.