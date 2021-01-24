شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة بريد الإمارات تطلق برنامجاً داخلياً للتطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت مجموعة بريد الإمارات يوم الجمعة الماضي حملة تطعيم ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع موظفيها في جميع أنحاء الدولة، وذلك تماشياً مع الحملة الوطنية لتقديم اللقاح إلى جميع سكان الدولة.

وقال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة: «تلتزم مجموعة بريد الإمارات بتقديم خدماتها في دولة الإمارات مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة موظفينا ومتعاملينا ومجتمعاتنا الذين نضعهم في صدارة أولوياتنا. وإننا نحث جميع الموظفين على تلقي التطعيم انطلاقاً من واجبنا الوطني ودورنا كأحد القطاعات الحيوية في الدولة».

وأضاف: «على الرغم من أن تلقي التطعيم اختياري، إلا أنه وجد استجابة كبيرة بين فريقنا، ومع منح الأولوية لموظفينا في الخطوط الأمامية، فإننا نتطلع إلى تسهيل وصول اللقاح إلى جميع موظفينا في مختلف أنحاء الدولة من خلال برنامجنا الداخلي للتطعيم».

وتعمل الشركة بشكل وثيق مع السلطات الصحية لضمان الحفاظ على صحة موظفيها وسلامتهم، وتوسيع نطاق التطعيم، للحد من انتشار الفيروس.