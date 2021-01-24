شكرا لقرائتكم خبر عن سطوا على مستودع وسرقوا الزعفران والبهارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة بدبي، عصابة من 5 أشخاص (اثنان منهم هاربان)، بتهمة سرقة 49 صندوقاً من الزعفران والبهارات بقيمة 56 ألف درهم من مستودع.

وبحسب أوراق القضية، تقدم مستثمر آسيوي خلال أكتوبر الماضي، ببلاغ عن سرقة 49 كرتونة من الزعفران والبهارات، من مستودع شركته في منطقة رأس الخور في دبي، حيث اكتشف أحد العاملين فيه، كسر الباب الخارجي بآلة حادة، وبعد تفقد المكان، اكتشف اختفاء تلك الكراتين.

وذكر المبلّغ أنه راجع الكاميرات المثبتة في المستودع، فتبين أن عصابة من 5 أشخاص يرتدون الزي الآسيوي، كسروا الباب الخارجي مساء يوم الواقعة، وسرقوا الكراتين، ونقلوها عبر مركبة نقل صغيرة.

وتمكنت الشرطة من القبض على ثلاثة منهم، واعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم في تحقيقات النيابة، فأمرت المحكمة باستمرار حبسهم على ذمة القضية.