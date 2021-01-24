وزيرة الصحة تعلن موعد توفير لقاح كورونا بالمستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من المقرر توفير لقاح كورونا الصيني في جميع المستشفيات بداية من غد الاثنين، على أن تكون الأولوية في التطعيم للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات.

وأضافت أن جميع الفرق الطبية ستحصل على لقاح كورونا سواء العاملين في وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو الشرطة أو القوات المسلحة.

وأشارت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، على هامش بدء تطعيم الأطباء بلقاح فيروس كورونا بمستشفى "أبوخليفة" للعزل، إلى الاتفاق على حصول مصر على أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت إن الأولوية في التطعيم ستكون للأطقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ثم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة تباعا. ​