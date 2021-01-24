مبادرة جديدة.. البنك الزراعي يسقط كافة الديون الأقل من 25 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك، تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة التي تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه ليستفيد منها 328 ألف عميل.

وقال البنك في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن إطلاق المبادرة جاءت بهدف دعم القطاع الزراعي في مصر ومئات الآلاف من صغار المزارعين، وكذلك تمكين العملاء المتعثرين بالقطاع من التعامل مجددًا مع القطاع المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج بما يُسهم في توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل.

وبحسب البيان فإن محفظة الديون المتعثرة في البنك تبلغ 6.3 مليار جنيه تتضمن 3.9 مليار جنيه إجمالي أصل مديونيات، ونحو 2.4 مليار جنيه إجمالي عوائد متراكمة.

وكشف البنك عن أنه بموجب هذه المبادرة سيتم الإعدام النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر، بالإضافة إلى الحذف من القوائم السلبية للبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنك والعميل أو الأحكام (إن وجدت).

وأضاف البنك أن إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 307 آلاف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالي أصل المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 415 مليون جنيه، بالإضافة إلى العوائد التي تبلغ نحو 226 مليون جنيه.

وبموجب المبادرة أيضاً يسقط البنك 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه سواء للأفراد أوالشركات، بشرط سداد العميل 50% من أصل المديونية، مع إسقاط كافة العوائد، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل، وفقاً لدراسة كل حالة على حدة.

ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 21 ألف عميل بإجمالي أصل مديونيات قيمتها نحو 3.5 مليار جنيه بالإضافة إلى العوائد التي تبلغ نحو 2.2 مليار جنيه.