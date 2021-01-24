كورونا يضع زعيم كوريا الشمالية في “مأزق”.. العزلة أو التطعيم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ 21 دقيقة

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية؛ أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون يواجه معضلة في التعامل مع وباء كورونا، تتمثل في الاختيار بين العزلة والتطعيم، إذ يبدي خبراء الصحة الدوليون استعدادهم لتوزيع اللقاح في كوريا الشمالية إذا حصلوا على تصريح بذلك.

وأضافت: ”منهج الاعتماد على الذات كان المبدأ الإرشادي لأسرة كيم الحاكمة في كوريا الشمالية على مدار أكثر من 7 عقود، في الوقت الذي تبقي فيه شعبها معزولا عن العالم الخارجي“.

ومضت تقول: ”لكن يتعين على كيم يونغ أون الآن أن يحسم موقفه فيما يتعلق بقبول عروض المساعدات الدولية للتغلب على التهديد الصحي غير المسبوق الذي يمثله وباء كورونا المستجد“.

وتابعت ”سيكون لاختيار الدكتاتور البالغ من العمر 37 عاما عواقب على الحرب التي يخوضها المجتمع الدولي للقضاء على الوباء العالمي، في ظل المخاوف من أن المخاوف الأمنية لكيم يونغ أون يمكن أن تقف عقبة أمام جهود تطعيم 25 مليون شخص في بلاده“.

ونقلت ”فاينانشال تايمز“؛ عن بيتر وارد، الخبير في جامعة فيينا، والمقيم في كوريا الجنوبية، قوله ”أكدت التطورات النووية والصاروخية خلال العامين الماضيين مدى استعدادهم للتضحية برفاهية واستقرار الشعب الكوري الشمالي من أجل مصالحهم الأمنية“.