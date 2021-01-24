باريس تستعد لفرض الإغلاق للمرة الثالثة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ 38 دقيقة

أكدت مصادر رسمية تابعة للسلطة التنفيذية في فرنسا، أمس السبت، أن باريس تعتزم إقرار إعادة الإغلاق من جديد لاحتواء تسارع تفشي جائحة “كورونا” المستجد في البلاد، والقرار على وشك الدخول حيز التنفيذ. وتشهد فرنسا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد في الآونة الأخيرة، ما دعى الحكومة الفرنسية إلى طرح عدة خطط لاحتواء الوباء وتقليل وتيرة انتشاره، وذلك بفرض “إغلاق جديد” حتى لا يتكرر سيناريو بريطانيا. وفقا لما نشرته صحيفة “لو جورنال دي جور” الفرنسية.