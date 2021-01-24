شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات جديدة في الأردن بشأن الأسرى اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة ومسؤولون يمنيون بدء مفاوضات جديدة تدعمها المنظمة الدولية بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية اليوم الأحد وتتناول تبادلا للأسرى.

ونقلت طائرة استأجرتها الأمم المتحدة أربعة مسؤولين من ميليشيا الحوثي من صنعاء إلى عمان أمس. وأوفدت الحكومة أيضا أربعة ممثلين حسبما قال ماجد فضائل رئيس لجنة الأسرى الحكومية.

وذكرت مصادر أن المحادثات تهدف إلى الإفراج عن 300 أسير بينهم مسؤولون بارزون.