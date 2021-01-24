شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 11 عاملا محاصرين فى منجم ذهب بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن رجال البحث والإنقاذ فى الصين، اليوم الأحد، من إنقاذ 11 عاملا من أصل 22 من عمال منجم ذهب محاصرين تحت الأرض فى مقاطعة شاندونغ شرقى الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أنه تم إنقاذ أحد العمال الساعة 11:13 صباح اليوم بتوقيت بكين في القسم الرابع بالمنجم، ليصبح أول شخص يتم إنقاذه من المنجم الذي وقع فيه انفجار، وأعقب ذلك إنقاذ مجموعة أخرى تضم 10 عمال في القسم الخامس بالمنجم.

ويوجد حاليا 633 شخصا و407 معدات في الموقع للقيام بعمليات الإنقاذ، حيث حوصر 22 عاملا على بعد حوالي 600 متر تحت الأرض منذ انفجار المنجم 10 يناير في "تشيشيا" بمدينة "يانتاي" بمقاطعة "شاندونغ".