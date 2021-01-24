وزير التعليم يدعو الى تعديل 'التشريعات' بما يواكب تقدم البحث العلمي

بغداد - ياسين صفوان - دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاحد، الى تعديل التشريعات بما يواكب وتيرة تقدم البحث العلمي، ويؤمن أهداف التنمية وخدمة المجتمع.

وقال عبد الصاحب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "انطلاقا من رسالة اليوم العالمي للتعليم والتزاما بقيمه المهنية والأخلاقية نؤكد المضي بتطوير ودعم مؤسسات التعليم وملاكاتها واستقلال قرارها العلمي والأكاديمي والتواصل المستمر مع جامعات العالم والمنظمات الدولية لتنسيق المواقف وتلاقح التجارب في ضوء متغيرات الظرف العالمي".

واضاف "وبهذه المناسبة المعتمدة لدى الأمم المتحدة التي توافق الرابع والعشرين من كانون الثاني ندعو الى تعديل التشريعات بما يواكب وتيرة تقدم البحث العلمي وتطور المعارف ويؤمن أهداف التنمية وخدمة المجتمع".