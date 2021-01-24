كورونا حول العالم.. حصيلة جديدة لضحايا الفايروس

ووصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و105 آلاف و808.

وتسعى دول العالم إلى إجراء عمليات تلقيح واسعة لاحتواء فيروس كورونا، وتحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما تواصل بعض الدول فرض سياسات الإغلاق مع ارتفاع الإصابات.

