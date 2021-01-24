انت الان تتابع خبر كورونا حول العالم.. حصيلة جديدة لضحايا الفايروس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصيب أكثر من 97 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.
ووصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و105 آلاف و808.
وتسعى دول العالم إلى إجراء عمليات تلقيح واسعة لاحتواء فيروس كورونا، وتحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما تواصل بعض الدول فرض سياسات الإغلاق مع ارتفاع الإصابات.
وتسعى دول العالم إلى إجراء عمليات تلقيح واسعة لاحتواء فيروس كورونا، وتحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما تواصل بعض الدول فرض سياسات الإغلاق مع ارتفاع الإصابات.