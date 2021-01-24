شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون تجاه الرياض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية، السبت، صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض. وأعلن التحالف اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

وكان التحالف أعلن السبت أيضاً إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، وأوضح أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر. كما أشار إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة نحو السعودية.

يشار إلى أن التحالف والحكومة اليمنية أكدا مراراً أن انتهاكات الحوثي تشكل خطراً على الأمن والملاحة الدوليين. كما حذرا مراراً من محاولة الميليشيات استهداف المدنيين، مؤكداً في الوقت عينه أنه ماضٍ في ردع جرائم الميليشيات الإرهابية.