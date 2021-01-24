شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز الأمريكية تعلن توزيع 41.4 مليون جرعة للوقاية من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إنها وزعت أكثر من 41.4 مليون جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا أعطت منها 20.5 مليون جرعة حتى صباح يوم السبت.

وأوضحت المراكز أنها توزع نوعين من اللقاح هما مودرنا وفايزر-بيونتيك، مضيفة أن أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية.

وذكرت المراكز الأمريكية أنها حصنت 2.4 مليون فرد ضد المرض بمنشآت رعاية المسنين.

واستهلت الولايات المتحدة عام 2021 بتخطيها عتبة عشرين مليون إصابة مؤكدة بكوفيد ـ 19، منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وأحصيت أيضاً في الولايات المتحدة أكثر من 346 ألفاً و400 وفاة بسبب الوباء، ما يجعلها البلد الأكثر تضرراً في العالم.