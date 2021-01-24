شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعين صباح الخالد الصباح رئيساً للوزراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح؛ الأحد؛ قراراً بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً للوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية نص القرار الأميري الذي جاء فيه: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاریخ 5 جمادى الآخرة1442 هـ الموافق 18 ینایر 2021 م بقبول استقالة رئیس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقلیدیة أمرنا بالآتي: مادة أولى: یعین سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیساً لمجلس الوزراء، ویكلف بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائھم علینا لإصدار مرسوم تعیینھم".

وأضافت الوكالة: "مادة ثانیة: على رئیس مجلس الوزراء تنفیذ أمرنا ھذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة".

وكان أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح قد قبل في وقت سابق من هذا الشهر استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وكان رئيس الوزراء قد قدم استقالة الحكومة مطلع الشهر الجاري، وطلب أمير البلاد أن يستمر رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل؛ كل في شؤون منصبه؛ إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.