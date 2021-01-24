شكرا لقرائتكم خبر عن 179117 فحصاً جديداً.. 3579 إصابة بـ«كورونا».. و4166 متعافياً و9 وَفَيَات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا»، ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراء 179117 فحصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أحدث التقنيات.

‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الكشف عن 3579 إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 277955.

‎كما أعلنت وفاة 9 نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 792.

‎وأعربت الوزارة، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية، والالتزام بالإجراءات الوقائية، ضماناً للصحة والسلامة.

‎كما أعلنت شفاء 4166 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 251484. (وام)

