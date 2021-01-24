323 مسكناً للمواطنين بـ«السيوح 16» بكلفة 400 مليون درهم

أنجزت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، الأعمال الإنشائية لـ 323 مسكناً للمواطنين، شملت الطرق الداخلية، في منطقة «السيوح 16» في إمارة الشارقة، بكلفة 400 مليون درهم.

ويأتي إنشاء المشروع، تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرارهم الأسري، وفي إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالاهتمام بشؤون أبنائه المواطنين وتحسين جودة حياتهم، وبمتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

وتضع القيادة الحكيمة قطاع الإسكان في سلم أولوياتها، لتطوير التنمية في جميع مناطق الدولة، بما يخدم المواطنين ويحافظ على ديمومة استقرار أبناء الإمارات ورفاهيتهم، إيماناً منها بأن المواطن هو حجر الأساس والمحور الأهم في تقدّم الوطن وازدهاره في مختلف القطاعات والمجالات.

وأشاد جبر السويدي، المدير العام لديوان صاحب السموّ ولي عهد أبوظبي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، بتوجيهات سموّه، السديدة، ودعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، ومتابعة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الحثيثة، وجهوده في تعزيز مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

كما أعرب عن شكره لجهود سموّ الشيخ منصور بن زايد، في تنفيذ توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، لضمان تحقيق العيش الكريم والرفاهية للمواطنين.

وشكر السويدي، الشركاء الإستراتيجيين كافة، لدعمهم المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين في مدينة الشارقة.

وأكد أن المشروع السكني في منطقة «السيوح 16» في الشارقة صُمِّمَ وفق أرقى المعايير العالمية، ويأتي امتداداً لحزمة المشروعات الحيوية في جميع مناطق الدولة، التي ترسّخ الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي، بالمساكن ومُخطّطات الطرق والمُنشآت الخدمية. مشيراً إلى أنه تُراعى في تنفيذها أحدث التصاميم المعمارية التي تواكب التطور الحضاري والنهضة الشامل.

ويشمل المشروع 323 مسكناً على مساحة 407.880.4 متر مربع، متضمناً سبعة نماذج هندسية، خمسة منها طابقان أرضي وأول، تضمّ 263 مسكناً، ونموذجان يتكونان من طابق أرضي فقط تضمّ 60 مسكناً.

وزُوِّدت جميع المنازل بأنظمة الجيل الثاني من الأجهزة الذكية لكاشف الدخان، مع ربطها بنظام «حصنتك»، كما تضمَّنت الأشغال الإنشائية الأسوار والملاحق الخارجية، ومظلات السيارات والطرق الداخلية، وجميع المرافق الضرورية. فيما شُيِّد المشروع بطابع عمراني يناسب احتياجات الأسر المواطنة، وبطريقة مبتكرة وفق أعلى معايير جودة البناء ومواصفاتها. (وام)