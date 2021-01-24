«القوس والسهم» يبحث سبل التعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة

ناقش اتحاد الإمارات القوس والسهم وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، سبل التعاون بهدف دعم هذه الرياضة الأولمبية من خلال العمل وفق نموذج مشرق نابع من رؤية القيادة الرشيدة للتعاون بين المؤسسات الرياضية والحكومية لتحقيق غاية دعم أبناء الوطن في جميع المجالات من أجل الإبداع والتفوق.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بين الدكتور سعيد الكعبي رئيس الاتحاد وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة للتجارة والصناعة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي المدير العام للغرفة وحسن المزروعي الأمين العام للاتحاد.

وعبدالله خوري رئيس لجنة التسويق والاستثمار بالاتحاد وتم في الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجهتين، من خلال العمل وفق استراتيجية الاتحاد التي تم عرضها وإبراز الجهود التي يسعى لها لتحقيقها من خلال بناء قاعدة من الممارسين لهذه اللعبة الأولمبية، والعمل على نشرها وزيادة البطولات التي تساهم في صقل المواهب من خلال تبني سياسة مد الجسور مع كافة الجهات التي من شأنها أن تعزز عملية التطور على المدى البعيد.

وفي إطار جهود غرفة الشارقة في تكريس مفهوم المسؤولية المجتمعية ومساندة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وبشكل خاص الأنشطة الرياضية لما لها من أثر بناء في التنمية المجتمعية، وأعلن عبدالله سلطان العويس عن رصد الغرفة مكافآت مالية بمبلغ قدره 10 آلاف درهم لكل لاعب يحطم رقماً محلياً و10 آلاف لكل لاعبة تحطم رقماً محلياً والمدرب المشرف على كل منهم، و50 ألف درهم لمن يحقق رقم 640 رجال و610 سيدات و100 ألف درهم لكل لاعب يتأهل إلى دورات الألعاب الأولمبية، والعمل على دعم رياضة القوس والسهم من خلال توفير ثلاثين قوساً.

كما عبر الدكتور سعيد الكعبي، عن تقديره لجهود الغرفة في تعزيز التعاون لدعم هذه الرياضة بما يصب في صالح أبناء الوطن ويحقق مصلحة عامة في شراكة تستهدف تشكيل نموذج للتعاون بين مؤسستين وطنيتين في المجال الرياضي والمالي، وقال: «يسرنا أن نعلن عن وضع شعار الغرفة وإبراز دورها في دعم رياضة القوس والسهم من خلال الفعاليات المشتركة بينهما، والعمل على تدريب موظفي الغرفة على رياضة القوس والسهم وتكوين فريق يشارك في البطولات».

وتم في ختام اللقاء تبادل الدروع التذكارية، وقام الاتحاد بإهداء «قوس» إلى غرفة الشارقة للتجارة والصناعة، والقيام بإطلاق سهم تذكاري، والجدير بالذكر أن هذه ثاني اتفاقية يبرمها اتحاد القوس الأولى كانت مع نادي الفرسان الرياضي في أبوظبي وذلك ضمن استراتيجية تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية.