شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: اعتمدنا تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الأحد، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي. وقال سموه في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «اعتمدنا اليوم، تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة، عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية.. دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة، وعشرات الآلاف من الطلاب سنوياً».

وأضاف سموه: «ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي، بدأنا باعتماد الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة القادمة، 2020 كان عاماً مفصلياً في الاهتمام العالمي بدولة الإمارات، مما يتطلب تفكيراً مختلفاً وتعاملاً جديداً لمواكبة هذا الاهتمام».

وأضاف سموه: «دولة الإمارات تحتل المرتبة 18 عالمياً في مؤشرات قوتها الناعمة.. و11 عالمياً في التأثير.. وتصنف ضمن الدول الأنشط على الساحة الدولية. هدفنا تواصل أكثر مع الشعوب ونقل قصتنا للعالم بقوالب جديدة، وتطوير منهجية حكومية جديدة مع الإعلام الجديد الذي أصبح هو الإعلام المؤثر».

وأوضح سموه: «اعتمدنا أيضاً ضمن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية.. الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة».

وقال سموه: «في ختام الاجتماع الأول في 2021.. عام الخمسين.. أكدنا أن العمل مستمر.. ومسيرة التعافي الوطني لن تتوقف، والحفاظ على الصحة سيبقى الأولوية قبل كل شيء وفوق أي شيء.. ومجتمعنا سيعبر هذا العام بقوة أكبر، وطاقة أجمل، نحو المستقبل بإذن الله».