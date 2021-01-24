شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى أمام مجلس النواب: نحن من الدول الأكثر كفاءة فى استخدام المياه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، التحديات التي تواجه الدولة المصرية، خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وقال إن مشروع سد النهضة الاثيوبي هو أحد أهم التحديات، وكذلك التغيرات المناخية سواء ما يحدث من جفاف أو غير ذلك مثلما حدث في عاصفة التنين.
وقال وزير الري "لدينا ثبات في الحصة المائية ونواجه التعديات على الأراضي الزراعية مع العلم أننا أكثر بلد تواجه مشكلة الجفاف.
وأضاف وزير الري، "نحن من الدول الأكثر كفاءة في استخدام المياه و هي الأعلى على مستوى العالم". مؤكدا "نعمل على إعادة استخدام المياه وتدويرها وزيادة إنتاجيتها ونعيد استخدام مياه لها درجة ملوحة عالية ويتم خلطها بمياه عذبة".
وقال وزير الري، إنه يتم سد العجز في المياه من خلال استيراد المحاصيل خاصة القمح، و أضاف " نصارح الناس بالتحديات ولدينا استراتيجية لتنقية المياه تعتمد على إعادة استخدامها.