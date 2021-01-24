وزير الرى أمام مجلس النواب: نحن من الدول الأكثر كفاءة فى استخدام المياه

القاهرة - سامية سيد - عرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، التحديات التي تواجه الدولة المصرية، خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وقال إن مشروع سد النهضة الاثيوبي هو أحد أهم التحديات، وكذلك التغيرات المناخية سواء ما يحدث من جفاف أو غير ذلك مثلما حدث في عاصفة التنين.

وقال وزير الري "لدينا ثبات في الحصة المائية ونواجه التعديات على الأراضي الزراعية مع العلم أننا أكثر بلد تواجه مشكلة الجفاف.

وأضاف وزير الري، "نحن من الدول الأكثر كفاءة في استخدام المياه و هي الأعلى على مستوى العالم". مؤكدا "نعمل على إعادة استخدام المياه وتدويرها وزيادة إنتاجيتها ونعيد استخدام مياه لها درجة ملوحة عالية ويتم خلطها بمياه عذبة".

وقال وزير الري، إنه يتم سد العجز في المياه من خلال استيراد المحاصيل خاصة القمح، و أضاف " نصارح الناس بالتحديات ولدينا استراتيجية لتنقية المياه تعتمد على إعادة استخدامها.