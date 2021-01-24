شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ المصريين بعيد الشرطة وثورة يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، تهنئة للمصريين بعيد الشرطة.

وقال خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب، "تحتفل مصر يوم غدٍ الاثنين بعيد هيئة الشرطة، وذكرى ثورة 25 ينايـــر، وذلك كعادتهـــا دائمـــا فـــى إحيــــاء الذكـــرى الطيبــة لكل من ساهم فى رسم تاريخها الحديث، اعترافًا لهم بالفضل، وإزكاء لروح الوطنية المصرية".

وتابع، "ففى هذا اليوم، وهو يوم الخامس والعشرين من شهر يناير من كل عام، تحتفل مصر بأبنائها من جنود وضباط الشرطة، الذين يبذلون كل غال وثمين فى سبيل الدفاع عن أمن كل مواطن، ومكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على منابعه".

وأضاف: "فتحية خالصة لجميع أعضاء هيئة الشرطة، من بذلوا أرواحهم فى سبيل تأدية واجبهم الوطنى، ومن يواصلون مسيــرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان فى جميع ربوع مصر".

وتابع قائلا: "كما تحتفل مصر أيضًا بثورة الخامس والعشرين من يناير، كمقدمـــة لثــورة الثلاثيــن مــن يونيو التى شارك فيهـــا الملاييـــن من الشعب المصرى، بجميع انتماءاته، واتجاهاته السياسية، وأعماره السنية".

وأضاف :"فتحية لكل الذين غيَّـروا مجرى التاريخ، وسطــــــروا بحـــروف من نور مرحلة جديدة من مراحل الحياة السياسيـــة والاجتماعية والاقتصادية فى مصر".