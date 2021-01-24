شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحيل قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للجنة الخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، 9 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة وفى مقدمتها مشروع مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2020-2021 للجنة الخطة والموازنة.

كما شهدت الجلسة إحالة مشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد عطية الفيومى وأكثر من 60 برلمانيا ( أكثر من عُشر المجلس) إحداهما بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية التجارية إلى لجنة مشتركة من لجان : العلاقات الاقتصادية والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية، والأخر بإصدار قانون الإدارة المحلية إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والخطة والموازنة.

وأحال رئيس المجلس مشروعى قانونين مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم وأكثر من 60 نائبا إحداهما بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة، والآخر بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والخطة والموازنة، بالإضافة إلى إحالة مشروعى قانونين مقدمين من النائب عبد الحميد الدمرداش أولهما بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح إلى لجنة مشتركة من الزراعة والخطة والتضامن، والآخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون بإصدار قانون الزراعة إلى لجنة الزراعة.

كما شهدت الجلسة إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من 60 برلمانيا بإنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان، الخطة، الشؤون الدستورية.