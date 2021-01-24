شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية فتى تؤدى اليمين الدستورية خلفا لوالدها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت النائبة آية فوزى، اليمين الدستورية اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك خلفا لوالدها النائب فوزى فتى الذى وافته المنيه، عقب إعلان نجاحه فى انتخابات مجلس النواب عن قائمة جنوب ووسط الدلتا.

وقال المستشار حنفى جبالى: "ورد لى خطاب المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية يخطرنى باسم المرشح الاحتياطى الذى يحل محل النائب المتوفى فوزى اسماعيل فتى عضو القائمة جنوب ووسط الدلتا".

وذكر الخطاب، أن المرشحة آية فوزى فتى، هى من تحل النائب الراحل فوزى فتى، وفق ترتيب الصفة فى قائمة المرشحين الاحتياطيين.

وتنص المادة 104 من الدستور على أنه يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.