شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم ..إبراهيم الهنيدى رئيسا وتضم 14 عضوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بناء على ترشيح اللجنة العامة

ويترأس لجنة لجنة القيم طبقا للائحة الداخلية، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي

وتضم فى ضويتها 14 عضو هم

1 – 1-أحمد بدران البعلي مستقبل وطن1

2 - محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)

3 - عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)

4 - هشام الشعيني (مستقبل وطن)

5 - إلهامي محمد فاروق البارودي (مستقبل وطن)

6 - شعبان لطفيعبد الغنى (الشعب الجمهوري)

7 - ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري)

8 - عيسي عبد المنعم ابو زيد (حماة الوطن)

9 - ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)

10 - سوسن حسني حافظ (وفد)

11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)

12 - مى كرم جبر (مستقل)

13 - رفعت درويش (المؤتمر)

14 - علي عبد الونيس (مستقل)

يذكر ان اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص فى المادة 28 على ان تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.