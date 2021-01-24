شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لإقرار تشكيل لجنة القيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر خلالها أن يقر المجلس تشكيل لجنة القيم بناء على ترشيح اللجنة العامة.

ومن المقرر أيضا، أن يستمع النواب إلى بيان وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير.

وعقب كل بيان يتم إجراء مناقشات من النواب، ثم يتم إحالة البيان إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنها للمجلس.

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قراره استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.