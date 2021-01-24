شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة القيم بترشيح من اللجنة العامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترشح اللجنة العامة بمجلس النواب، تشكيل لجنة القيم، وبعد أن توافق اللجنة العامة على التشكيل تعرضه على الجلسة العامة للمجلس ليقره، وتشكل اللجنة برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية وعضوية 14 عضوا نصفهم على الأقل من غير المنتمين لحزب الأغلبية.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 28 على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها، وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين

يذكر أن اللجنة العامة بالمجلس بدأت اجتماعها منذ قليل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لإقرار تشكيل لجنة القيم.

ويعد هذا الاجتماع للجنة العامة هو الثانى منذ بداية تشكيلها الكامل، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة.