“مربان” الإماراتي يتصدر قائمة أفضل خامات “أوبك” لعام 2020

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ 3 ساعات

تصدر خام “مربان” الإماراتي قائمة أفضل خامات النفط في السوق العالمي من حيث الجودة والسعر خلال عام 2020 وذلك بحسب إحصائيات منظمة أوبك.

وبلغ المتوسط السعري لخام مربان 42.98 دولار للبرميل مقارنة مع أسعار خامات ” أوبك ” البالغة 13 خاما، مما يعكس استمرار المكانة المتميزة التي يحظى بها من قبل كبار المستهلكين في السوق العالمي.

وبالإضافة إلى خصائصه الكيميائية الفريدة من نوعها فإن خام “مربان” الإماراتي يتميز بمستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة مما يجعله الأكثر رواجا في أوساط المستهلكين، كما يعد الخام المفضل من قبل مصافي النفط في جميع العالم وعلى وجه التحديد في القارة الآسيوية.

وتظهر قائمة الأسعار التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط لأسعار الـ13 خاما التي تشكل ما يعرف بسلة خامات ” أوبك “، أن خام جيراسول من أنجولا جاء بالمركز الثاني من حيث متوسط السعر والبالغ 42.64 دولار للبرميل، تلاه خام مزيج الصحراء من الجزائر 42.12 دولار للبرميل، ثم العربي الخفيف 41.91 دولار للبرميل، وخام البصرة العراقي 41.55 دولار ثم جاءت بعد ذلك بقية الخامات الأخرى.

كان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي قد أعلن في 4 تشرين الثاني 2019 عن إطلاق آلية تسعير جديدة لخام “مربان” الذي تنتجه أدنوك، تم بموجبها تغيير الآلية التي تعتمد على سعر بيع رسمي بأثر رجعي، وتطبيق آلية جديدة تقوم على التسعير المستقبلي وحركة السوق وتعتمد عقود مربان الآجلة كمؤشر سعري. ويسهم استخدام هذه الآلية في تمكين العملاء والسوق من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل.

ويعتبر خام “مربان” الذي تنتجه أدنوك من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه المستقرة وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة الأمد.

وكانت بورصة إنتركونتيننتال قد أعلنت عن تأسيس “بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة” في سوق أبوظبي العالم في تشرين الثاني 2019.

وفي تشرين الأول الماضي، كانت بورصة إنتركونتيننتال، المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية لمشغل الرائد لبورصات وغرف المقاصة العالمية، قد أعلنت عن خطط إطلاق عمليات “بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة”، أول بورصة في العالم لتداول العقود الآجلة لخام “مربان” الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.

وأوضحت بورصة إنتركونتيننتال عزمها إطلاق “بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة” في آواخر الربع الأول من العام 2021 لتكون مقراً لتداول العقود الآجلة لخام “مربان”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.