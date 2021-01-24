وزيرا الدفاع الأمريكي والياباني يتفقان على تعزيز تحالفهما

المناطق - وكالات

اتفق وزيرُ الدفاع الأمريكي المعين حديثًا لويد أوستن ونظيره الياباني نوبو كيشي على تعزيز التحالف بين البلدين.

وذكرت وزارةُ الدفاع اليابانية في بيان اليوم أنَّ الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال العسكري، مشيرة إلى اتفاقهما على التعاون من أجل التخلي الكامل لكوريا الشمالية عن أسلحة الدمار الشامل، والصواريخ الباليستية بجميع نطاقاتها.