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تمديد حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 11:25 صباحًا, 24 يناير 2021 م

المناطق - وكالات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح اليوم.
وأفاد القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، في جميع أنحاء البلاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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