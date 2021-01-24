شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة حربية أمريكية تقترب من الحدود الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قيادة القوات الأمريكية فى أوروبا وأفريقيا، أن سفينة تابعة لها دخلت البحر الأسود بالقرب من الحدود الروسية فى أول عملية من نوعها خلال العام الجديد 2021.

ونقلت مجلة دفنس الأمريكية عن الصفحة الرسمية لقيادة القوات الأمريكية فى أوروبا وأفريقيا عبر تويتر أن المدمرة الأمريكية يو إس إس دونالد كوك أول سفينة حربية أمريكية تزور البحر الأسود خلال عام 2021.

وأضافت أن السفينة ستستمر فى العمل مع الشركاء لبناء الأمن البحرى فى المنطقة، مضيفة أن البحر الأسود يعتبر ممرا بحريا حيويا تجاريا وللاستقرار فى جميع أنحاء أوروبا، وأن البحرية الأمريكية تجرى بشكل روتينى دوريات فى المنطقة مع شركائها فى المنطقة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أسطول البحر الأسود الروسى يتتبع المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" فى مياه البحر الأسود.