التظاهرات مستمرة في تونس رغم تمديد حظر التجول

تظاهر مئات التونسيين السبت في العاصمة ومدن أخرى احتجاجًا على القمع الأمني وللمطالبة بسياسة اجتماعية أفضل، وذلك عقب أيام من احتجاجات ليلية شهدت أحداث عنف وتوقيف للمئات.

تأتي هذه التظاهرات في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد وتداعياته التي أدت إلى تدهور الظروف المعيشية لكثير من العائلات وأنهكت المؤسسات الصحية مع وجود أكثر من 400 مريض في أقسام الإنعاش.

وقد مددت الحكومة السبت حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة فجرًا وكذلك منعت التجمعات والحفلات، وهي تدابير سارية منذ تشرين الأول/أكتوبر وستستمر حتى 14 شباط/فبراير.

لكن القيود لم تمنع المئات من التظاهر في مدينة قفصة السبت، ومدينة صفاقس الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن شبان أوقفوا خلال مواجهات مع الأمن هذا الأسبوع.

وأصيب متظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة السبت، وفق مراسل لفرانس برس.

وقال المتظاهر أمين الحامل (خريج ميكانيك الطيران وموظف في مركز اتصالات فرنسي براتب 300 يورو شهريًا)، "لم يعد لدينا أمل، لا للعمل ولا للدراسة، ويعاملوننا كمثيري شغب".

وأضاف: "يجب الاستماع إلى الشباب لا إرسال آلاف عناصر الشرطة لمواجهتهم. لكن النظام برمته فاسد، تتقاسم بضع عائلات وأتباعها ثروات التونسيين".

يشار إلى أنه تم حجز أكثر من 700 شخص وفق الشرطة، وألف على الأقل وفق منظمات غير حكومية، إثر مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن على امتداد أربع ليال.