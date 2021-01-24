لبنانيون يحتجون على تمديد الإقفال العام في البلاد

شهد لبنان تظاهرتين في شمال وجنوب البلاد اليوم السبت احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية ورفضا لتمديد فترة الإقفال العام في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقام عدد من المحتجين في مدينة طرابلس شمال البلاد بقطع عدد من الطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتمديد فترة التعبئة إلى الثامن من شباط/ فبراير المقبل.

وتجمع عدد من المحتجين في مدينة صيدا جنوب البلاد في ساحة تقاطع إيليا بالمدينة.

وطالب المحتجون بعودتهم للعمل لتأمين قوت يومهم، أو تأمين مساعدات لهم ليتمكنوا من تأمين حاجياتهم اليومية.

وأعلن المحتجون أن غالبية اللبنانيين يعيشون بمداخيل يومية مع انعدام أي مساعدات إغاثية أو مالية من قبل الدولة.

يذكر أن الحكومة اللبنانية قررت إغلاق البلاد إغلاقاً تاماً منذ 14 كانون الثاني/ يناير الحالي، وذلك في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، ومددت الإغلاق العام حتى الثامن من شباط/ فبراير المقبل بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية ارتفاعاً غير مسبوق، في ظل عجز القطاع الصحي عن استيعاب المصابين.