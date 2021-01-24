إصابة ضابطي شرطة بريطانيين خلال فض حفل غير قانوني

قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إن ضابطين أصيبا أثناء فض حفل غير قانوني بحضور 200 ضيف في لندن.

وقال بيان إن الحاضرين في الحفل هاجموا الضباط أثناء محاولتهم الهروب من مكان الحفل الذي أقيم مطلع الأسبوع الماضي في تحد للقيود البريطانية لمكافحة فيروس كورونا.

وتم تغريم أكثر من 30 ضيفا مبلغ 200 جنيه استرليني لكل منهم (274 دولارا) بعد حضورهم الحفل. وأغلقت الشرطة المكان لمدة ثلاثة أشهر، كما تم بالفعل تغريم المالك 1000 جنيه استرليني لانتهاك إغلاق سابق.

ولم يكن الحادث منفردا، حيث قالت الشرطة في نفس البيان إن شرطة لندن فضت وفي مطلع الاسبوع الماضي حفلا غير شرعي آخر ضم 30 ضيفا، ويواجه صاحب المبنى غرامة قدرها 10000 جنيه استرليني.

يأتي ذلك في وقت تخضع فيه إنجلترا لإغلاق صارم، فالاجتماعات مع أفراد الأسر الأخرى محظورة على نطاق واسع، مع استثناءات قليلة.

وكانت قد أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل مؤخرا عن خطط لمضاعفة العقوبات أربع مرات عن أول جريمة لتصل إلى 800 جنيه إسترليني.