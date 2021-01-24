وفاة الإعلامي الأميركي لاري كينج عن 87 عاماً

توفي اليوم السبت الإعلامي الأميركي الشهير لاري كينج، الذي استضاف آلافا من الزعماء والسياسيين والفنانين عبر مسيرة استمرت أكثر من ستة عقود، عن 87 عاما.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن كينج كان يخضع للعلاج في مستشفى بمدينة لوس أنجلس بعد إصابته بفيروس كورونا، وكان قد عانى من مشاكل صحية عديدة في السابق منها الإصابة بأزمة قلبية مما دفعه لتأسيس مؤسسة لاري كينج للقلب عام 1987.

وخضع أيضا لجراحة في عام 2007 لعلاج انسداد في شريان، كما أصيب بسرطان البروستاتا في 2010، وقال في 2017 إنه أصيب أيضا بسرطان الرئة.

وقالت شركة الإنتاج التلفزيوني أورا ميديا التي أسسها كينج في تغريدة على تويتر إنه توفي في مركز سيدارز سايناي الطبي في لوس أنجليس.

الملايين شاهدوا كينج وهو يحاور زعماء دول وممثلين ومشاهير آخرين في برنامجه الشهير "لاري كينج لايف"، والذي استمر بين عامي 1985 و2010.

وقالت أورا ميديا "على مدار 63 عاما وعبر منصات الراديو والتلفزيون والإعلام الرقمي، تقف آلاف المقابلات والجوائز والإشادة العالمية شاهدة على موهبة كينج الفريدة الخالدة".

وبظهوره المميز على الشاشة وهو يتكئ على مكتبه مشمرا عن ساعديه، جعل برنامجه أحد أكثر فقرات القناة مشاهدة بمزيج من المقابلات والحوارات السياسية والاتصالات الهاتفية مع المشاهدين.

وفي أوج شهرته، واجه كينج انتقادات بعدم الإعداد الكافي للمقابلات وبأنه يطرح أسئلة سهلة، ورد المذيع الراحل بالإقرار بأنه لم يكن يعتاد على الإعداد المستفيض حتى يتسنى له التعلم من الحوار مثل مشاهديه. وأضاف أنه لم يكن يرغب في أن ينظر له باعتباره صحفيا.

وقال "أنا أوجه أفضل ما لدي من أسئلة، واستمع إلى الإجابات، وأحاول أن أتابع آملا أن يستخلص المشاهد النتيجة".

وتزوج كينج ثماني مرات آخرها من المغنية شون ساوثويك التي تصغره بستة وعشرين عاما، وله خمسة أبناء توفي منهم اثنان.