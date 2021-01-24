في اتصال مع البرهان.. محمد بن راشد يؤكد دعم الإمارات للسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعم الإمارات لجمهورية السودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والذي جرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الأهمية المشتركة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاتصال، دعم دولة الإمارات لجمهورية السودان في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي في ظل قيادته الجديدة، متمنيا للسودان حكومة وشعبا دوام النجاح والتوفيق وصولا إلى أهدافها الوطنية العليا.

من جانبه، أعرب البرهان عن تقديره البالغ ومجلس السيادة والحكومة السودانية لدولة الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا على ما تقدمه لبلاده من دعم ومساندة على مختلف الصعد خاصة في مواجهة تحديات وباء "كورونا".