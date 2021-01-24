المغرب ينفي تعرض الكركرات للقصف ويؤكد سلامة الحركة بالمعبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى المغرب، اليوم الأحد، تعرض معبر الكركرات الرابط بين جنوب المملكة وشمال موريتانيا للقصف من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية، مؤكدا أن حركة المرور "غير مضطربة بأي شكل من الأشكال".

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن "الوضع في الكركرات هادئ وطبيعي، وأن حركة المرور بين المغرب وموريتانيا وما بعدها إلى أفريقيا جنوب الصحراء غير مضطربة بأي شكل من الأشكال".



وأضافت المصادر أنه "بالرغم من الاستفزازات دون تأثير، من قبل ميليشيات البوليساريو، فإن الوضع في الكركرات، كما في جميع أنحاء الصحراء المغربية، هادئ وطبيعي".

وأوضحت أنه "علاقة بالأوضاع في الصحراء المغربية وبوابة الكركرات الحدودية فإن حركة المرور بين المغرب وموريتانيا، وما بعدها إلى إفريقيا جنوب الصحراء، غير مضطربة بأي شكل من الأشكال”.

وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم تأمين حركة المرور بالكركرات من قبل الجيش، وفق المصادر نفسها.

كما ذكرت المصادر أن "ميليشيات البوليساريو، منذ شهر نونبر 2020 ، تقوم باستفزازات في رد فعل يائس على تأمين حركة المرور في الكركرات".

وبحسب ما جاء على لسان المصادر للوكالة الرسمية المغربية فإن "دعاية الجزائر والبوليساريو، تحاول عبثا ودون جدوى، إظهار المنطقة بمظهر منطقة حرب عبر ترويج أخبار زائفة و نشر بيانات حرب وتقارير ومقالات يومية حول “اشتباكات وهمية”.