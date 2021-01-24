مصر تبدأ اليوم حملة لحقن أفراد الطواقم الطبية في مستشفيات العزل ضد كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تبدأ وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأحد حملة تطعيمات للطواقم الطبية فى مستشفيات العزل الخاصة بمرضى كورونا.

ومن المقرر أن تكون البداية من مستشفيات أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية والعجوزة بالجيزة والنجيلة بمطروح، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضحت الوزارة أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وتابعت الوزارة أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين وفي مقدمتهم الفئات الأولى بالتطعيم وهم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنه وكبار السن.

ومن المنتظر أن تعقد وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم المزيد من الإيضاحات.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أمس عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحملة ستبدأ بلقاح "سينوفارم" الصيني، وأن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا.